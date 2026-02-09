Португальский форвард Криштиану Роналду возобновил тренировки в составе саудовского клуба «Аль-Наср», как сообщает издание A Bola.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Однако футболист не примет участие в матче азиатской Лиги чемпионов против туркменского «Аркадага», который состоится в среду, 11 февраля. Согласно прогнозам, Роналду вернется на поле в ближайшую субботу, 14 февраля, когда «Аль-Наср» встретится с «Аль-Фатехом» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду бойкотировал игры за «Аль-Наср» из-за недовольства политикой Суверенного фонда (PIF) в отношении некоторых саудовских команд, а также в знак протеста против задержки зарплат сотрудников клуба. Руководство «Аль-Насра» отреагировало на требования Роналду и урегулировало финансовые вопросы.