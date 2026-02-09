Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал своё будущее в клубе после уверенной победы над «Марселем» (5:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции.

Луис Энрике globallookpress.com

Испанский специалист ответил на вопрос журналистов о возможном продлении контракта с парижским клубом.

Ранее L’Equipe сообщал, что руководство «ПСЖ» ведёт переговоры с 55-летним наставником о новом соглашении, которое может быть рассчитано до лета 2030 года. Действующий контракт Энрике действует до завершения сезона-2026/27.

«Останусь ли я в Париже после 2027 года? Испанцы всегда попадают в болевую точку. Я очень счастлив в Париже. Здесь — Париж! » — цитирует Энрике RMC Sport.

Луис Энрике возглавил французский гранд летом 2023 года.