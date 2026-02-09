Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и КАМАЗом был прерван после первого тайма из-за массовой драки. Об этом информирует пресс-служба самарской команды.

Николай Рассказов globallookpress.com

Игра проходила в Турции, где команды проводят тренировочные сборы. В конце первого тайма защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов нанес удар нападающему КАМАЗа Ацамазу Ревазову, что спровоцировало потасовку между футболистами и представителями команд. В результате Николай Рассказов был удален с поля.

Матч завершился после первого тайма при счете 1:0 в пользу КАМАЗа.