Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на участие российского голкипера Матвея Сафонова в матче 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Игра, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0. Сафонов провёл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе "ПСЖ" в поединке против "Марселя"! Это главный матч во Франции, противостояние по огню и ненависти друг к другу даже сильнее, чем "Реал" — "Барселона"!

И вот Сафонов — основной вратарь! Гордость! Молоток! Стена! » — написал Губерниев в своём телеграм-канале.