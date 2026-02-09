Капитан мадридского «Реала», Даниэль Карвахаль, может покинуть клуб по окончании сезона. Руководство «сливочных» рассматривает возможность не продлевать контракт с испанским защитником, сообщает The Athletic.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

Сам футболист недоволен ограниченным количеством игрового времени и сомневается в своем будущем в команде. В клубе уже обсуждают возможные замены на позицию правого защитника. Текущий контракт Карвахаля с «Реалом» действует до 30 июня 2026 года.

Карвахаль защищает цвета «Реала» с 2013 года. За это время он провел 436 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 65 результативных передач.