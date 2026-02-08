Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из кандидатов на замену Каземиро, который, как ожидается, покинет клуб летом.

Сандро Тонали globallookpress.com

По информации The Telegraph, итальянский хавбек входит в число приоритетных трансферных целей манкунианцев. Кроме Тонали, в сферу интересов «МЮ» также входят Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что «Ньюкасл» может запросить за трансфер Тонали около £100 млн. Ранее сам Каземиро сообщил, что текущий сезон станет для него последним в составе «Манчестер Юнайтед».