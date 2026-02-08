«Жирона» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Севилья» (25) — 13-я.

Отметим, что на 90+8-й минуте Кристиан Стуани нереализовал пенальти и не принес победу «Жироне».

На точный удар Томаса Лемара на 2-й минуте хозяева ответили голом Кике Саласа на 90+2-й минуте.

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Жирона» сыграли вничью 1:1.

