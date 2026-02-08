В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Жирона» сыграли вничью 1:1.
На точный удар Томаса Лемара на 2-й минуте хозяева ответили голом Кике Саласа на 90+2-й минуте.
Отметим, что на 90+8-й минуте Кристиан Стуани нереализовал пенальти и не принес победу «Жироне».
Результат матча
СевильяСевилья1:1ЖиронаЖирона
0:1 Тома Лемар 2' 1:1 Кике Салас 90+2'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона (Oso 46'), Сесар Аспиликуэта (Хуанлу Санчес 46'), Кике Салас, Габриэль Суасо, Батиста Менди (Джибриль Соу 63'), Неманья Гудель, Люсьен Агум, Пеке (Чидера Эджук 46'), Ниль Мопе, Акор Адамс (Алексис Санчес 74')
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Дейли Блинд, Витор Рейс, Хьюго Ринкон, Тома Лемар (Хоэль Рока 74'), Виктор Цыганков, Иван Мартин (Кристиан Стуани 90'), Франсиско Пейнадо (Аксель Витсель 56'), Владислав Ванат (Клаудио Эчеверри 46'), Бриан Хиль (Алехандро Франсес 74')
Жёлтые карточки: Хосе Анхель Кармона 21', Сесар Аспиликуэта 51', Габриэль Суасо 90+6' — Клаудио Эчеверри 53', Пауло Гассанига 87', Иван Мартин 90+2'
«Жирона» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Севилья» (25) — 13-я.