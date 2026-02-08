Обладатель «Золотого мяча»-2024 Родри может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в мадридский «Реал», информирует портал TEAMtalk.

«Сливочные» снова вернулись к его кандидатуре, так как нуждаются в лидере полузащиты и опытном футболисте. После ухода Крооса и Модрича «Реал» так и не нашел такого харизматичного игрока.

Нынешнее соглашение Родри с «горожанами» истекает летом 2027 года, но руководство английского клубу уже готовит ему новый контракт.

Тем не менее, игрок рассматривает возвращения в родной Мадрид. Сейчас Родри оценивается в 75 млн евро. В этом сезоне он провел 18 матчей и забил один мяч.