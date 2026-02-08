Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о возможном получении норвежского гражданства.

«Я не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни все может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и у меня сложились особые отношения. Моя жена тоже из Норвегии. Нужно терпеливо подождать, а потом посмотрим. Надеюсь, я получу больше информации о своей ситуации. Я терпелив и спокоен», — заявил Хайкин VG.

Хайкин защищает цвета «Буде-Глимт» с 2019 года, за исключением периода в 2023-м, когда он на правах аренды выступал за «Бристоль». За это время вратарь четырежды становился чемпионом Норвегии.

Ранее футболист заявлял о желании сыграть на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии.