«Гавр» одолел «Страсбург» (2:1) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Стефан Загаду на 26-й минуте и Исса Сумаре на 54-й минуте.

Единственный гол у «Страсбурга» забил Мартиаль Годо на 36-й минуте.

Результат матча

Гавр Гавр 2:1 Страсбург Страсбург

1:0 Штефан Загаду 26' 1:1 Марсьяль Годо 36' 2:1 Исса Сумаре 54'

Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре ( Алли Саматта 64' ), Штефан Загаду, Аруна Санганте ( Готье Льорис 79' ), Лоик Него, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног ( Daren Nbenbege Mosengo 89' ), Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль ( Ясин Кехта 79' ), Исса Сумаре, Enzo Koffi

Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга ( Эндрю Омобамиделе 33' ), Самир эль Мурабет, Хоакин Паникелли, Марсьяль Годо ( Самуэль Амо-Амейо 76' ), Хулио Энсисо ( Себастиан Нанаси 84' ), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg, Mike Penders

Жёлтые карточки: Люка Гурна-Дуат 74', Исса Сумаре 85' — Бен Чилвел 32'

Красная карточка: Исмаэль Дукуре 29' (Страсбург)