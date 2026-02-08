«Гавр» одолел «Страсбург» (2:1) в матче 21-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Стефан Загаду на 26-й минуте и Исса Сумаре на 54-й минуте.
Единственный гол у «Страсбурга» забил Мартиаль Годо на 36-й минуте.
Результат матча
ГаврГавр2:1СтрасбургСтрасбург
1:0 Штефан Загаду 26' 1:1 Марсьяль Годо 36' 2:1 Исса Сумаре 54'
Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре (Алли Саматта 64'), Штефан Загаду, Аруна Санганте (Готье Льорис 79'), Лоик Него, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног (Daren Nbenbege Mosengo 89'), Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль (Ясин Кехта 79'), Исса Сумаре, Enzo Koffi
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга (Эндрю Омобамиделе 33'), Самир эль Мурабет, Хоакин Паникелли, Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 76'), Хулио Энсисо (Себастиан Нанаси 84'), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Люка Гурна-Дуат 74', Исса Сумаре 85' — Бен Чилвел 32'
Красная карточка: Исмаэль Дукуре 29' (Страсбург)
После этого матча «Гавр» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 23 баллами в копилке. «Страсбург» — на 7-й строчке (30).