«Гавр» одолел «Страсбург» (2:1) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Стефан Загаду на 26-й минуте и Исса Сумаре на 54-й минуте.

Единственный гол у «Страсбурга» забил Мартиаль Годо на 36-й минуте.

Результат матча

1:0 Штефан Загаду 26' 1:1 Марсьяль Годо 36' 2:1 Исса Сумаре 54'
Гавр:  Мори Дио,  Фоде Дукуре (Алли Саматта 64'),  Штефан Загаду,  Аруна Санганте (Готье Льорис 79'),  Лоик Него,  Люка Гурна-Дуат,  Симон Эбоног (Daren Nbenbege Mosengo 89'),  Рассул Ндиайе,  Софьян Буфаль (Ясин Кехта 79'),  Исса Сумаре,  Enzo Koffi
Страсбург:  Валентин Барко,  Бен Чилвел,  Исмаэль Дукуре,  Джуниор Мванга (Эндрю Омобамиделе 33'),  Самир эль Мурабет,  Хоакин Паникелли,  Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 76'),  Хулио Энсисо (Себастиан Нанаси 84'),  Диегу Морейра,  Lucas Hogsberg,  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Люка Гурна-Дуат 74',  Исса Сумаре 85'  —  Бен Чилвел 32'
Красная карточка:  Исмаэль Дукуре 29' (Страсбург)

После этого матча «Гавр» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 23 баллами в копилке.  «Страсбург» — на 7-й строчке (30).