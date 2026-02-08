Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (2:1).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, а во втором мы немного потеряли темп. На "Энфилде" такое бывает. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и стали очень пассивными.

Какой удар от Собослаи! А после этого благодаря нашему капитану Бернарду Силве мы вернулись в игру. Был боевой дух, в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором немного устали. Мармуш и Холанд были пассивны, поэтому нам пришлось тяжело.

Концовка матча? Ну, судья, засчитывай гол и иди домой! » — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 6-й строчке с 39-ю баллами.