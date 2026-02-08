В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде победил «Кельн» со счетом 2:1.
В составе победителей дублем смог отметиться Кристоф Баумгартнер, а вот за хозяев единственный точный удар на счету Яна Тильмана.
Результат матча
КёльнКёльн1:2РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Кристоф Баумгартнер 29' 1:1 Ян Тильман 51' 1:2 Кристоф Баумгартнер 56'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Ян Тильман (Felipe Chavez 90'), Том Краус, Якуб Каминьский, Саид эль Мала, Рагнар Ахе (Fynn Schenten 90'), Isak Bergmann Johannesson (Мариус Бюльтер 68')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс (Боте Баку 65'), Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Браян Груда (Тидиам Гомис 83'), Давид Раум, Николас Зайвальд, Антонио Нуса, Ян Дьоманде (Эзекил Банзузи 83'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Ян Тильман 59' — Кристоф Баумгартнер 77', Давид Раум 77', Эзекил Банзузи 90+1'
«РБ Лейпциг» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Кельн» (23) — 10-й.