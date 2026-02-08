Английский «Ливерпуль» готов отпустить полузащитника Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, информирует издание Caught Offside.

Федерико Кьеза globallookpress.com

По данным источника, мерсисайдцы готовы принять предложение в размере € 25-30 млн за 28-летнего итальянца. Сейчас интерес к Кьезе проявляют туринский «Ювентус» и «Наполи».

В этом сезоне вингер провел 24 матча за «Ливерпуль», являясь игроком ротации, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста. Контракт Кьезы с клубом заканчивается летом 2028 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.