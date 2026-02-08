В матче 23-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле переиграл «Леванте» со счетом 4:2.
В составе победителей дублем отметился Горка Гурусета, а еще по голу на счету Нико Серрано и Роберта Наварро. За гостей же забили Унаи Эльхесабаль и Йон Андер Оласагасти.
Результат матча
АтлетикБильбао3:2ЛевантеВаленсия
1:0 Горка Гурусета 29' 2:0 Горка Гурусета 34' 2:1 Унай Эльхесабаль 81' 3:1 Николас Серрано 86' 3:2 Jon Olasagasti 90+4'
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче (Адама Буаро 39'), Иньиго Руис де Галарета (Унаи Гомес 76'), Микель Хаурегисар (Алехандро Рего 63'), Николас Серрано, Горка Гурусета (Роберт Наварро 62'), Нико Уильямс, Иньяки Уильямс
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес (Jon Olasagasti 65'), Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Адриан Де Ла Фуэнте (Карлос Эспи 65'), Йереми Тольян, Карлос Альварес (Кервин Арриага 46'), Юго Рагубер (Икер Лосада 81'), Карл Этта Эйонг, Иван Ромеро (Унай Эльхесабаль 65'), Kareem Tunde
Жёлтые карточки: Айтор Паредес 66', Алехандро Рего 89' — Йереми Тольян 78'
Красная карточка: Алан Маттурро 17' (Леванте)
«Атлетик» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Леванте» (18) — 19-й.