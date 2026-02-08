В матче 23-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле переиграл «Леванте» со счетом 4:2.

Горка Гурусета globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Горка Гурусета, а еще по голу на счету Нико Серрано и Роберта Наварро. За гостей же забили Унаи Эльхесабаль и Йон Андер Оласагасти.

Результат матча Атлетик Бильбао 3:2 Леванте Валенсия 1:0 Горка Гурусета 29' 2:0 Горка Гурусета 34' 2:1 Унай Эльхесабаль 81' 3:1 Николас Серрано 86' 3:2 Jon Olasagasti 90+4' Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче ( Адама Буаро 39' ), Иньиго Руис де Галарета ( Унаи Гомес 76' ), Микель Хаурегисар ( Алехандро Рего 63' ), Николас Серрано, Горка Гурусета ( Роберт Наварро 62' ), Нико Уильямс, Иньяки Уильямс Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес ( Jon Olasagasti 65' ), Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Адриан Де Ла Фуэнте ( Карлос Эспи 65' ), Йереми Тольян, Карлос Альварес ( Кервин Арриага 46' ), Юго Рагубер ( Икер Лосада 81' ), Карл Этта Эйонг, Иван Ромеро ( Унай Эльхесабаль 65' ), Kareem Tunde Жёлтые карточки: Айтор Паредес 66', Алехандро Рего 89' — Йереми Тольян 78' Красная карточка: Алан Маттурро 17' (Леванте)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 9 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 17 Фолы 10

«Атлетик» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Леванте» (18) — 19-й.