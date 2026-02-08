В матче 23-го тура Ла Лиги «Алавес» примет «Хетафе». Встреча состоится 8 февраля в 16:00 мск.

«Алавес» после побед над «Эспаньолом» и «Бетисом» ощутил вкус крови. Для команды победа сегодня станет третьей подряд, хотя в турнирной плане она ничего не изменит. «Алавес» так и останется на десятой строчке.

Однако хозяева давно не выигрывали у «Хетафе» и это может стать дополнительным источником мотивации. Гости сейчас выглядят слабо. Они не выигрывают 7 туров подряд, а в случае поражения или ничьи могут опуститься в зону вылета.

Прогнозы и ставки

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.39.

Котировки букмекеров: 2.38 на победу «Алавеса», 2.65 на ничью, 3.90 на победу «Хетафе».

Прогноз ИИ: «Алавес» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

