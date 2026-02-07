Марокканская футбольная федерация прокомментировала ситуацию с главным тренером сборной Валидом Реграги, который намерен покинуть свой пост и подал в отставку по данным СМИ.

Валид Реграги globallookpress.com

«Наша организация не получала никаких заявлений об отставке от главного тренера национальной сборной Валида Реграги. Опубликованная информация является ошибочной и совершенно необоснованной», — говорится в пресс-релизе федерации.

Реграги возглавил Марокко в августе 2022 года. Всего под его руководством команда сыграла 49 матчей, одержала в них 36 побед, 8 матчей сыграла вничью и 5 раз проиграла.

На последнем Кубке Африки Марокко уступил в финале Сенегалу (0:1 д. в.). Турнир проходил в Марокко.