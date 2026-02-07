Завершились два матча 21-го тура немецкой Бундеслиги.
В одной из встреч «Майнц» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.
В составе хозяев дубль оформил Надим Амири, отличившись 8-й и 80-й минутах встрече. Футболист забил оба гола с пенальти.
Результат матча
МайнцМайнц2:0АугсбургАугсбург
1:0 Надим Амири 8' пен. 2:0 Надим Амири 80' пен.
Майнц: Даниэль Батц, Стефан Пош, Штефан Белл, Данни да Коста, Сильван Видмер (Kacper Potulski 82'), Доминик Кор (Филипп Мвене 82'), Ли Джэ Сон (Леннард Малоуни 88'), Кайсю Сано, Надим Амири (Пауль Небель 82'), Филлип Тиц, Silas
Аугсбург: Финн Дамен, Робин Фелльхауэр (Фабиан Ридер 81'), Кевен Шлоттербек, Артур Шавес, Ноакай Банкс (Цедрик Цезигер 46'), Мерт Кёмюр, Эльвис Реджбечай (Anton Kade 57'), Хан-Ноа Массенго, Михаэль Грегорич (Кристиян Якич 57'), Алексис Клод-Морис, Мариус Вольф (Родригу Рибейру 57')
Жёлтые карточки: Надим Амири 81', Шеральдо Бекер 90+2' — Алексис Клод-Морис 60', Anton Kade 79'
«Майнц» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 21-м очком в активе. «Аугсбург» — на 12-й строчке (22).
В параллельном матче «Санкт-Паули» одолел «Штутгарт» со счетом 2:1.
У хозяев отличились Манолис Салиакас на 35-й минуте и Данел Синани на 55-й минуте с пенальти.
Единственный гол в составе «Штутгарта» записал на свой счет Джейми Левелинг на 90-й минуте.
После этого матча «Санкт-Паули» занимает 17-е место в таблице с 17-ю баллами, а «Штутгарт» — на 4-й строчке (39).