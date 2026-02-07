После этого матча «Санкт-Паули» занимает 17-е место в таблице с 17-ю баллами, а «Штутгарт» — на 4-й строчке (39).

Единственный гол в составе «Штутгарта» записал на свой счет Джейми Левелинг на 90-й минуте.

У хозяев отличились Манолис Салиакас на 35-й минуте и Данел Синани на 55-й минуте с пенальти.

В параллельном матче «Санкт-Паули» одолел «Штутгарт» со счетом 2:1.

«Майнц» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 21-м очком в активе. «Аугсбург» — на 12-й строчке (22).

Майнц: Даниэль Батц, Стефан Пош, Штефан Белл, Данни да Коста, Сильван Видмер ( Kacper Potulski 82' ), Доминик Кор ( Филипп Мвене 82' ), Ли Джэ Сон ( Леннард Малоуни 88' ), Кайсю Сано, Надим Амири ( Пауль Небель 82' ), Филлип Тиц, Silas

В составе хозяев дубль оформил Надим Амири , отличившись 8-й и 80-й минутах встрече. Футболист забил оба гола с пенальти.

В одной из встреч «Майнц» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.

