Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Когда соперник остается вдесятером, это всегда коварная ситуация. Порой в первом тайме игра шла достаточно открыто. Мне казалось, что мы действовали опасно с самого начала, и это радует. Но было несколько проблемных ситуаций, когда "Тоттенхэм" играл в хороший футбол в первом тайме, так что предстоит разобраться с парой проблем.

Ведя в счете и играя против десятерых, думаю, мы хорошо управляли игрой во второй половине, в целом ее контролировали, всегда хотели забить второй мяч, а когда это удалось — были уже в очень хорошем положении», — приводит слова Каррика ВВС.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в АПЛ, набрав 44 балла. «Тоттенхэм» с 29 баллами по-прежнему на 14-й строчке в турнирной таблице.