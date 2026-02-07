Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался о поражении от «Наполи» (2:3).

Даниэле Де Росси globallookpress.com

Напомним, что неаполитанцы вырвали победу на 90+5-й минуте благодаря пенальти.

«Я не знаю, что сказать. Мы — я говорю и за коллег — не знаем, что сказать. Не считая горечи и того, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем. Футбола, в который играли мы, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.

Эти извращенные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником ВАР, с ним меня в бытность футболистом реже грабили бы. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно. Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все принимаем в этом участие и будем получать пенальти», — цитирует Де Росси сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Наполи» с 49 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (23) — 16-й.