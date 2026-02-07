Панамский защитник «Альянса» Фелипе Андерсон стал игроком «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба калининградцев.

Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики») globallookpress.com

«Между футбольными клубами "Балтика" и "Альянса" достигнута договорённость о трансфере центрального защитника Эдуардо Андерсона! Панамский футболист пополняет наш состав на правах аренды до 30 июня с возможностью выкупа прав на игрока!

Эдуардо — воспитанник клуба "Альянса". В чемпионате Панамы центрбек дебютировал в сентябре 2018-го. Ровно через год Андерсон забил свой первый мяч за "попугайчиков", а в 2022 году помог своей родной команде выиграть золото национального чемпионата! В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в костариканский "Сан-Карлос", а спустя год — в "Депортиво Саприсса". В составе "пурпурных" Эдуардо стал чемпионом костариканской Клаусуры — 2024», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что «Балтика» по итогам первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.