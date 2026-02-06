Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Краснодара»(0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Сергей Семак
Сергей Семак globallookpress.com

«Первый тайм был с минимумом моментов, мы неудачно сыграли на добивании, ошиблись в самом начале матча.  У нас тоже были хорошие моменты.  Равная игра: кто‑то забил, кто‑то нет.  По второму тайму провалили отрезок, где пропустили.  Индивидуальные ошибки, тактические, свежие игроки создавали моменты, но забить не получилось.

Дивеев?  Я его давно знаю, прекрасный человек и профессионал.  Где‑то чуть лучше нужно понимать требования, нужно время, чтобы сыграться, набрать хорошее состояние.  У каждого тренера есть разница в тренировочном процессе, к которому нужно адаптироваться.  Он будет лучше, когда будем готовиться к матчам.

Он провел хороший матч, много двигался, разворачивал атаки, к сожалению, не забил.  Но действовал полезно и хорошо сегодня», — цитирует Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе.  «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.