Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Краснодара»(0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

«Первый тайм был с минимумом моментов, мы неудачно сыграли на добивании, ошиблись в самом начале матча. У нас тоже были хорошие моменты. Равная игра: кто‑то забил, кто‑то нет. По второму тайму провалили отрезок, где пропустили. Индивидуальные ошибки, тактические, свежие игроки создавали моменты, но забить не получилось.

Дивеев? Я его давно знаю, прекрасный человек и профессионал. Где‑то чуть лучше нужно понимать требования, нужно время, чтобы сыграться, набрать хорошее состояние. У каждого тренера есть разница в тренировочном процессе, к которому нужно адаптироваться. Он будет лучше, когда будем готовиться к матчам.

Он провел хороший матч, много двигался, разворачивал атаки, к сожалению, не забил. Но действовал полезно и хорошо сегодня», — цитирует Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.