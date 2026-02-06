Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вышел на поле в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» из-за задолженности клуба по зарплате. Об этом сообщает A Bola.

Стало известно, что «Аль-Наср» до сих пор не закрыл задолженности по зарплате, Роналду продолжает протестовать на фоне недовольства владельцами клуба.

Матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом» стартовал в 20:30 по мск. Счет так и не открыт — 0:0.

Ранее сообщалось о том, что португалец недоволен тем, что «Аль-Наср» не приобрел ни одного трансфера в зимний период. К тому же, клуб приостановил полномочия генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 18 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 17 голов и сделал голевую передачу.