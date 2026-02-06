Новичок «Динамо» — бразильский защитник Давид Рикардо — находится в процессе адаптации и пока не участвует в товарищеских матчах. Об этом рассказал главный врач команды Михаил Бутовский.

Давид Рикардо globallookpress.com

«С ним все хорошо, он здоров. Проходит этап реадаптации и в ближайшее время будет принимать участие в играх с командой», — сказал Бутовский на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

23-летний Рикардо перешел в «Динамо» 21 января из «Ботафого», но не был заявлен на матчи с «Зенитом» (1:2) и ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ.