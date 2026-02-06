Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче с «Зенитом» (3:0) в Зимнем кубке РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Игра молодежи? Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись. Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки "Зенита" уже немного подсели, и они это чувствовали. Видно, что "Зенит" начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом. Забили хорошие голы. Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело. За наглость — молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике. Но пока — спокойно», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.