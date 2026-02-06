Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче с «Зенитом» (3:0) в Зимнем кубке РПЛ.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Игра молодежи?  Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись.  Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки "Зенита" уже немного подсели, и они это чувствовали.  Видно, что "Зенит" начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом.  Забили хорошие голы.  Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело.  За наглость — молодцы.  То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике.  Но пока — спокойно», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе.  «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.