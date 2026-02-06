6 февраля «Краснодар» и «Зенит» проведут матч второго тура Зимнего Кубка РПЛ. Начало встречи в 19:15 мск.
После первого тура у «Краснодара» одно поражение. Команда проиграла ЦСКА в серии пенальти. «Зенит» же в очном противостоянии с московским «Динамо» одержал победу со счетом 2:1.
Для «Зенита» это была третья победа подряд. Ранее подопечные Сергея Семака дважды разгромили «Шанхай Порт» с общим результатом 10:1. Таким образом, питерцы находятся в хорошей форме, чтобы добиться второй победы подряд на товарищеском турнире.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 3.61 на победу «Краснодара», 3.65 на ничью, 2.09 на победу «Зенита».
- Прогноз ИИ: победа «Зенита» со счетом 2:1.
Трансляция матча
