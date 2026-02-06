6 февраля «Краснодар» и «Зенит» проведут матч второго тура Зимнего Кубка РПЛ. Начало встречи в 19:15 мск.

После первого тура у «Краснодара» одно поражение. Команда проиграла ЦСКА в серии пенальти. «Зенит» же в очном противостоянии с московским «Динамо» одержал победу со счетом 2:1.

Для «Зенита» это была третья победа подряд. Ранее подопечные Сергея Семака дважды разгромили «Шанхай Порт» с общим результатом 10:1. Таким образом, питерцы находятся в хорошей форме, чтобы добиться второй победы подряд на товарищеском турнире.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 3.61 на победу «Краснодара», 3.65 на ничью, 2.09 на победу «Зенита».

Прогноз ИИ: победа «Зенита» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.