Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поражении от «Динамо» в серии пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ.
«Дорогие друзья, всем добрый вечер. Завершился очередной матч на Зимнем Кубке РПЛ. Хорошая игра, хороший соперник, очень порадовала наша молодёжь во втором тайме. Ну и, в принципе, само качество игры может быть, не самое лучшее, но целостное. Мы больше готовимся к весне, весной мы покажем свой максимум. На результат смотреть не будем, ничего такого страшного не случилось, поэтому идём дальше», — сказал Акинфеев в своём телеграм-канале.
Зимний Кубок РПЛ проводится с 2023 года. До этого два раза побеждал «Спартак», а в 2025 году чемпионом стал «Зенит». В прошлом туре «Динамо» уступило «Зениту» в первом матче со счётом 1:2, а ЦСКА одержал победу над «Краснодаром», выиграв серию пенальти со счетом 5:4.