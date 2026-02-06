Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поражении от «Динамо» в серии пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Дорогие друзья, всем добрый вечер. Завершился очередной матч на Зимнем Кубке РПЛ. Хорошая игра, хороший соперник, очень порадовала наша молодёжь во втором тайме. Ну и, в принципе, само качество игры может быть, не самое лучшее, но целостное. Мы больше готовимся к весне, весной мы покажем свой максимум. На результат смотреть не будем, ничего такого страшного не случилось, поэтому идём дальше», — сказал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Зимний Кубок РПЛ проводится с 2023 года. До этого два раза побеждал «Спартак», а в 2025 году чемпионом стал «Зенит». В прошлом туре «Динамо» уступило «Зениту» в первом матче со счётом 1:2, а ЦСКА одержал победу над «Краснодаром», выиграв серию пенальти со счетом 5:4.