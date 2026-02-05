«Штутгарт» одержал победу над «Хольштайном» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.
У гостей голы записали на свой счет Дениз Ундав на 56-й минуте и Крис Фюрих на 89-й минуте.
На 90+2-й минуте защитник «Хольштайна» Давид Зец забил гол в свои ворота.
Результат матча
ХольштайнКиль0:3ШтутгартШтутгарт
0:1 Дениз Ундав 56' 0:2 Крис Фюрих 89' 0:3 Атакан Каразор 90+2'
Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Давид Зец, Джон Толкин, Марко Ивезич, Умут Тохумджу (Штефан Шваб 54'), Йонас Мефферт, Kasper Davidsen (Jonas Therkelsen 70'), Анду Келати (Niklas Niehoff 85'), Адриан Капралик (Алдин Якупович 70'), Фил Харрес, Ivan Nekic (Marcus Muller 85')
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Йоша Вагноман, Крис Фюрих (Финн Ельч 90'), Билаль эль-Ханнус (Чема Андрес 90'), Джейми Левелинг (Эрмедин Демирович 81'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Бадредин Буанани 90'), Дениз Ундав
Жёлтая карточка: Билаль эль-Ханнус 42' (Штутгарт)
По итогам этого матча «Штутгарт» пробился в полуфинал Кубка Германии, а «Хольштайн» завершил свое выступление на турнире.