Экс-игрок сборной Бельгии Эден Азар высказался о тренерах, с которыми работал.

Эден Азар globallookpress.com

«Сарри и Анчелотти? Это правда, и я много с ними выиграл. У нас с Сарри были особенные отношения: я думаю, что его взгляды на футбол очень похожи на мои. Но иногда я говорил ему, что его тренировки слишком скучные. Это не критика, тем более результаты доказывают его правоту, как и в случае с Конте: Антонио был невероятен, но заставлял нас бесконечно отрабатывать одно и то же.

Лучший тренер в карьере? Он не итальянец, но вы хорошо его знаете: Моуринью, мастер общения. То, как он мыслит и доносит свои идеи до футболистов, поражает», — приводит слова Азара La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Азар и Моуринью работали вместе в мадридском «Реале».

В настоящий момент Моуринью является главным тренером «Бенфики».