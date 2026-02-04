Хавбек Денис Макаров высказался по поводу дебютного матча за «Кайсериспор», который разгромно уступил «Галатасараю» со счетом 0:4 в чемпионате Турции.

«Да, 0:4 — это неприятно.  Обидно "привозить" самим себе голы.  Два первых надломили команду.  Но это футбол, в нем все бывает.  Нужно просто уметь не опускать руки, что ребята и сделали.  Радует, что ни при 0:3, ни даже при 0:4 мы не бросили весла, продолжали играть и поддерживать друг друга.  Меня тоже подбадривали, когда пару раз мяч отбирал.  Такой настрой очень важен для команды.  Какой бы ни был счет, важно продолжать играть в футбол.  В концовке мы создали несколько моментов, даже забили, но судьи отменили гол.

Всегда мечтал сыграть против топ-команд, и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось.  Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и все равно я доволен.  Очень рад, что мой дебют выпал как раз на "Галатасарай".  Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола — идеальное начало.  После такого дебюта уже ничего не страшно.  В следующем матче надо забирать три очка», — цитирует Макарова «Чемпионат».