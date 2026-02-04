Защитник «Челси» Трево Чалоба отреагировал на поражение команды в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (0:1, 2:4 по сумме двух встреч).

Трево Чалоба globallookpress.com

«Очень обидно, что мы не вышли в финал. Это был шанс выйти в ещё один финал и выиграть ещё один трофей, но дело было в мелочах в атаке. Думаю, в игре было мало моментов, мы очень хорошо справились с тем, чтобы их нейтрализовать их, особенно в первом тайме.

У них был шанс в конце, но ребята хорошо сыграли — дело было в мелочах. Мы придерживались плана на игру. Пытались атаковать в конце, но это не сработало. Мы должны сохранять оптимизм и не позволять этому влиять на нас, чтобы продолжить в том же духе.

"Арсенал" не создал много моментов, они не причинили нам особого вреда в заключительной части игры, дело было в мелочах — завершении атак или нанесении ударов, именно это нам нужно улучшить. Нам нужно было наносить больше ударов, но трудно пробить оборону "Арсенала" — это то, чему мы можем научиться. Мы должны не падать духом и двигаться дальше», — цитирует игрока пресс-служба синих.