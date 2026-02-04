Эксперт Александр Бубнов отреагировал на высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных.

Александр Бубнов globallookpress.com

«На конгрессе ФИФА этот вопрос даже на повестке дня стоять не будет. Это совершенно точно. Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может.

Все виноваты, на всех кивают, чтоб русские никаких претензий не имели, понимаешь, в чём дело? Поэтому я обращаюсь к своему человеку, он мне давно говорил и предупредил, что Инфантино за человек, какая у него политика. Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».