«Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Матч состоится 4 февраля на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23:00 мск.
«Алавес» выиграл в прошлых двух матчах. Хозяева со счетом 2:1 обыграли «Бетис» и «Эспаньол» в Ла Лиге, что можно считать очень хорошим результатом. В Кубке Испании клуб прошел «Севилью» и «Райо Вальекано».
«Реал Сосьедад» в прошлом матче сыграл вничью 1:1 с «Атлетиком» и продлил свою беспроигрышную серию до восьми игр подряд. Ранее гости разобрались с «Сельтой» (3:1) и «Барселоной» (2:1). В Кубке Испании пока что самым серьезным оппонентом была «Осасуна», которую сан-себастьянцы наказали в серии пенальти.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Котировки букмекеров: 3.25 и 2.37 на победу команд в матче, 2.16 и 1.69 на их проход в полуфинал.
- Прогноз ИИ: победа «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.