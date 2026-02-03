Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что при необходимости готов действовать жёстко в пределах своей штрафной площади.

Владислав Тороп globallookpress.com

«Футбол — разный, ситуации бывают всякие, и в любой из них вратарь должен быть хозяином своей штрафной. Моя задача — дать понять: если ты сюда зашёл, то легко не будет. Если для этого придётся кого-то взять за шкирку, думаю, я на это способен.

На поле я могу быть злым. Просто можно орать и выплёскивать эмоции, а можно получить от этого только негатив со стороны партнёров. Здесь важен баланс. Если все постоянно кричат друг на друга — начинается хаос. Достучаться до команды можно и по-другому, через общение. Хотя бывают моменты, когда и крик необходим, и такое у меня тоже случается. Я стремлюсь стать настоящим лидером своей штрафной», — сказал Тороп в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний Тороп сыграл за ЦСКА 12 матчей, в шести из которых сохранил ворота «сухими».