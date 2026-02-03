Московский «Спартак» в товарищеском матче переиграл армянский «Пюник» со счетом 2:0.

Тео Бонгонда globallookpress.com

Голами в составе красно-белых отличились Ливай Гарсия на 59-й минуте и Тео Бонгонда за 6 минут до конца основного времени.

Следующим соперником «Спартака» станет китайский «Далянь» (7 февраля). Затем команда сыграет с казахстанской «Астаной» (10 февраля), «Ростовом» и казахстанским «Елимаем».

«Спартак» (стартовый состав): Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Вторая часть сезона РПЛ стартует в конце февраля.