«Сандерленд» одержал победу над «Бернли» (3:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
На 9-й минуте футболист гостей Аксель Туанзебе оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
В составе «Сандерленда» голы записали на свой счет Хабиб Диарра на 32-й минуте и Шемсдин Тальби на 72-й минуте.
Результат матча
СандерлендСандерленд3:0БёрнлиБёрнли
1:0 Абиб Диарра 32' 2:0 Чемсдин Талби 72'
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете (Luke O'Nien 86'), Рейнилду Мандава, Абиб Диарра (Лютсхарел Гертрейда 80'), Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Чемсдин Талби (Ромейн Мандл 80'), Брайан Бробби (Вильсон Изидор 80')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Кайл Уолкер, Башир Хамфрис, Максим Эстеве, Аксель Туанзебе (Джош Лорент 46'), Маркус Эдвардс (Лум Чауна 69'), Флорентину Луиш (Армандо Броя 63'), Лесли Угочукву, Лайл Фостер (Зиан Флемминг 63'), Джейдон Энтони (Якоб Бруун Ларсен 80')
Жёлтые карточки: Трай Хам 67' — Лесли Угочукву 45', Мартин Дубравка 67', Джейдон Энтони 70', Кайл Уолкер 90+1'
После этого матча «Сандерленд» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке (15).