После этого матча «Сандерленд» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке (15).

В составе «Сандерленда» голы записали на свой счет Хабиб Диарра на 32-й минуте и Шемсдин Тальби на 72-й минуте.

На 9-й минуте футболист гостей Аксель Туанзебе оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

«Сандерленд» одержал победу над «Бернли» (3:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

