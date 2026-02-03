Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в рамках Зимнего кубка РПЛ и считает, что у команды еще полно проблем перед возобновлением чемпионата.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Что‑то получалось, что‑то нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное — подготовиться тактически и физически.

Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи. Вроде не было каких‑то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч в составе бело-голубых забил Бителло в начале второго тайма с передачи Антона Миранчука. Во втором туре 6 февраля «Динамо» сыграет с ЦСКА.