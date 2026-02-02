2 февраля на стадионе «Деспортиву даш Авеш» состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором АВС примет «Брагу». Встреча стартует в 21:45 мск.

АВС является аутсайдером турнира с 5 очками на счету. В нынешнем сезоне команда еще ни разу не побеждала. У нее 5 ничьих и 14 поражений.

Для «Браги» это идеальный соперник. Команде как раз нужны 3 очка, чтобы иметь возможность обойти «Жил Висенте» и подняться в зону Лиги конференций. Гости выиграли в предыдущих двух турах, обыграв «Алверку» и «Тонделу». Продлит ли «Брага» свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Котировки букмекеров: 8.60 на победу АВС, 4.80 на ничью, 1.36 на победу «Браги».

Прогноз ИИ: «Брага» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча АВС — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.