2 февраля на стадионе «Деспортиву даш Авеш» состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором АВС примет «Брагу». Встреча стартует в 21:45 мск.
АВС является аутсайдером турнира с 5 очками на счету. В нынешнем сезоне команда еще ни разу не побеждала. У нее 5 ничьих и 14 поражений.
Для «Браги» это идеальный соперник. Команде как раз нужны 3 очка, чтобы иметь возможность обойти «Жил Висенте» и подняться в зону Лиги конференций. Гости выиграли в предыдущих двух турах, обыграв «Алверку» и «Тонделу». Продлит ли «Брага» свою серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Котировки букмекеров: 8.60 на победу АВС, 4.80 на ничью, 1.36 на победу «Браги».
- Прогноз ИИ: «Брага» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча АВС — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.
