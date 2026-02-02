Ближайший матч «Ахмата» запланирован на 18 февраля с «Балтикой». Сейчас команда находится на сборе в Турции.

Два гола в составе российского клуба забил Максим Самородов , также отличился Анас Эль-Махрауи.

Грозненский «Ахмат» добыл легкую победу над сербским «Вождовацем» в товарищеском матче со счетом 3:0.

2.08

Прогнозы•Завтра 16:00 «Спартак» — «Пюник». Прогноз и ставка «Спартак» быстро расправится с «Пюником»

Футбол•Сегодня 13:23 Закрытие трансферного окна. Зима 2026. Онлайн

Футбол•Вчера 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Футбол•30/01/2026 19:32 От идеального «Арсенала» до кошмара Конте: победители и неудачники общего этапа Лиги чемпионов

Выбор читателей

Футбол•27/01/2026 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•29/01/2026 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Самое интересное

Футбол•13/01/2026 12:56 Лето, когда Америка влюбилась в футбол: полная история ЧМ-1994

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•12/01/2026 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола

Футбол•12/01/2026 19:19 Менеджер или главный тренер: влияет ли должность на власть внутри клуба?