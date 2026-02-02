Грозненский «Ахмат» добыл легкую победу над сербским «Вождовацем» в товарищеском матче со счетом 3:0.
Два гола в составе российского клуба забил Максим Самородов, также отличился Анас Эль-Махрауи.
Ближайший матч «Ахмата» запланирован на 18 февраля с «Балтикой». Сейчас команда находится на сборе в Турции.
Товарищеский матч. «Ахмат» (Россия) — «Вождовац» (Сербия) — 3:0 (2:0)
Голы: Самородов, 10 (1:0). Самородов, 32 (2:0). Эль-Махрауи, 75 (3:0).
«Ахмат»: Ульянов (Шелия, 46), Богосавац (Жемалетдинов, 55), Цаке, Ндонг, Сидоров (Заре, 70), Садулаев (Исмаэл, 70), Пряхин (Конате, 70), Гадио, Мелкадзе (Давлитгереев, 55), Самородов (Кенжебек, 55), Касинтура (Эль-Махрауи, 55).