Тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями о победе своей команды над «Ньюкаслом» в матче 24-го тура АПЛ, который завершился со счетом 4:1.

Арне Слот globallookpress.com

«Болельщики оказали нам огромную поддержку, и за 15 минут до конца первого тайма это был идеальный союз: игроки демонстрировали свой уровень, а болельщики создавали невероятную атмосферу. Мы неожиданно повели в счёте 2:1 к перерыву, а во втором тайме у нас было больше чем достаточно возможностей, чтобы довести результат до 3:1. Но в итоге 4:1 — это великолепный результат для нас», — сказал Слот в интервью NBC Sports.

После 24 туров «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.