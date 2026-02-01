Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес подвел итог матча против «Реала»(1:2).

«Реальность такова, что мы проиграли. Можно говорить о многих вещах, хотя о некоторых я говорить не буду. Мы сделали много хорошего в этой игре, не обязательно творить чудеса, чтобы я мог похвалить команду. Мне очень больно.

Я горжусь игроками. Не удивлен тем, как мы сыграли, что могли победить. Но нам нужно совершенствоваться. Мы должны вернуться сюда в следующем сезоне и победить.

В игре одиннадцать против одиннадцати мы были лучше, хотя нам не хватало решительности в штрафной. "Бернабеу" внушает страх, но мы были близки к победе. Представьте, и это у нас было на одного игрока меньше. Нам не хватало их решимости», — приводит слова Переса As.

«Реал» с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (22) — 17-й.