Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес подвел итог матча против «Реала»(1:2).

«Реальность такова, что мы проиграли.  Можно говорить о многих вещах, хотя о некоторых я говорить не буду.  Мы сделали много хорошего в этой игре, не обязательно творить чудеса, чтобы я мог похвалить команду.  Мне очень больно.

Я горжусь игроками.  Не удивлен тем, как мы сыграли, что могли победить.  Но нам нужно совершенствоваться.  Мы должны вернуться сюда в следующем сезоне и победить.

В игре одиннадцать против одиннадцати мы были лучше, хотя нам не хватало решительности в штрафной. "Бернабеу" внушает страх, но мы были близки к победе.  Представьте, и это у нас было на одного игрока меньше.  Нам не хватало их решимости», — приводит слова Переса As.

«Реал» с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (22) — 17-й.