Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 24-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Это была хорошая игра. Нам стало тяжело после того, как пропустили гол. В целом это было действительно хорошее выступление. К сожалению, мы не смогли победить. "Тоттенхэм" много играл в обороне, забил гол и после этого перехватил инициативу. В некоторых моментах у них был контроль, которого у нас не было.

Мы играем на высоком уровне. Нам не всегда хватает стабильности, чтобы выигрывать матчи, когда конкуренты это делают. Но впереди ещё 14 игр, это много. Шесть очков отставание от Арсенала», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ньюкасла» 4-го февраля.