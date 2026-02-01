В 22-м туре испанской Примеры «Бетис» дома вырвал победу у «Севильи» со счетом 2:1.
Первый тайм завершился ничейным исходом 1:1. Гости вышли вперед на 20-й минуте после точного удара Луиса Риохи.
«Бетис» ответил голом Чими Авилы с пенальти на 23-й минуте.
Победу «огурцам» на исходе основного времени принес Пабло Форнальс.
Результат матча
БетисСевилья2:1ВаленсияВаленсия
0:1 Луис Риоха 20' 1:1 Эсекьель Авила 23' пен. 2:1 Пабло Форнальс 88'
Бетис: Альваро Вальес, Марк Бартра, Диего Льоренте (Диего Гомес 90'), Рикардо Родригес, Серхи Альтмира (Пабло Форнальс 46'), Марк Рока, Нельсон Деосса, Айтор Руйбаль, Антони (Анхель Ортис 90'), Абде Эззальзули, Эсекьель Авила (Пере Гарсия 67')
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете (Сесар Таррега 81'), Эрай Джёмерт, Димитри Фулкье, Пепелу (Садик Умар 72'), Филип Угринич, Лукас Бельтран (Андре Алмейда 72'), Уго Дуро (Батист Сантамария 72'), Арно Данжума, Луис Риоха (Диего Лопес 77')
Жёлтые карточки: Эрай Джёмерт 50' (Валенсия), Пепелу 53' (Валенсия), Димитри Фулкье 85' (Валенсия)
Сейчас «Бетис» занимает 5-е место с 35 очками. «Валенсия» (23) — на 15-й строчке.