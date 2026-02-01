Сейчас «Бетис» занимает 5-е место с 35 очками. «Валенсия» (23) — на 15-й строчке.

Победу «огурцам» на исходе основного времени принес Пабло Форнальс.

«Бетис» ответил голом Чими Авилы с пенальти на 23-й минуте.

Первый тайм завершился ничейным исходом 1:1. Гости вышли вперед на 20-й минуте после точного удара Луиса Риохи.

В 22-м туре испанской Примеры «Бетис» дома вырвал победу у «Севильи» со счетом 2:1.

