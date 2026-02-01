«Анже» одержал победу над «Метцем» (1:0) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Луи Мутон на 25-й минуте.

Результат матча

Анже Анже 1:0 Метц Франция. Лига 1

1:0 Луи Мутон 25'

Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми ( Флоран Анен 58' ), Бранко ван ден Бомен ( Мариус Куркуль 69' ), Харис Белькебла ( Harouna Djibirin 58' ), Яссин Белькдим, Луи Мутон, Усман Камара, Амин Сбай ( Лилиан Раолисоа 81' ), Питер Проспер ( Годюэн Койялипу 69' )

Метц: Джонатан Фишер, Бенжамен Стамбули, Терри Йегбе, Коффи Куао ( Nathan Mbala 86' ), Георгий Цитаишвили, Бубакар Траоре ( Георгий Абуашвили 68' ), Фоде Балло-Туре ( Альфа Амаду Туре 59' ), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Готье Эн ( Максим Колен 59' ), Believe Munongo ( Жесси Деменге 58' )

Жёлтые карточки: Бранко ван ден Бомен 31', Луи Мутон 81' — Фоде Балло-Туре 27', Терри Йегбе 67'

Красная карточка: Жан-Филипп Гбамин 10' (Метц)