«Анже» одержал победу над «Метцем» (1:0) в матче 20-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Луи Мутон на 25-й минуте.
Результат матча
АнжеАнже1:0МетцФранция. Лига 1
1:0 Луи Мутон 25'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми (Флоран Анен 58'), Бранко ван ден Бомен (Мариус Куркуль 69'), Харис Белькебла (Harouna Djibirin 58'), Яссин Белькдим, Луи Мутон, Усман Камара, Амин Сбай (Лилиан Раолисоа 81'), Питер Проспер (Годюэн Койялипу 69')
Метц: Джонатан Фишер, Бенжамен Стамбули, Терри Йегбе, Коффи Куао (Nathan Mbala 86'), Георгий Цитаишвили, Бубакар Траоре (Георгий Абуашвили 68'), Фоде Балло-Туре (Альфа Амаду Туре 59'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Готье Эн (Максим Колен 59'), Believe Munongo (Жесси Деменге 58')
Жёлтые карточки: Бранко ван ден Бомен 31', Луи Мутон 81' — Фоде Балло-Туре 27', Терри Йегбе 67'
Красная карточка: Жан-Филипп Гбамин 10' (Метц)
После этого матча «Анже» занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 26-ю очками в активе. «Метц» — на 18-й позиции (12).