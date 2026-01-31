Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итог матча против «Леванте» (0:0).

Диего Симеоне globallookpress.com

«Команда снова играла хорошо в первом тайме, мы контролировали ход игры и могли забить гол. Во втором тайме сказалась усталость от матчей, которые проходят каждые три дня. Игра уже была не такой, как в первом тайме, она стала более равной. Шансы были и у них, и у нас, но ни одна из команд не создала ни одного явного момента», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» после этой игры с 45 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «Леванте» осталось 18 очков. Команда идет 19-й.