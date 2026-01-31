Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отреагировал на новость о том, что он отказался тренироваться с командой.

Сесар Монтес globallookpress.com

«Не знаю, как и откуда берутся подобного рода новости. Могу сказать только, что это все неправда. Я продолжаю работать с "Локомотивом". Только что сыграли товарищеский матч. Все мысли только о работе и тренировках. Трансферные вопросы — это клуб, представители. Не моя работа», — цитирует Монтеса «Спорт-Экспресс».

Сесар присоединился к «Локомотиву» в сентябре 2024 года и с тех пор провёл 19 матчей за клуб, забив один гол и отдав одну результативную передачу в текущем сезоне.

Портал Transfermakrt оценивает трансферную стоимость Монтеса в 7 млн евро.