Среди наставников клубов АПЛ усиливается мнение, что нынешний сезон может стать последним для Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити», хотя его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Об этом сообщает The Times.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

По данным издания, на прошлой неделе один из тренеров команды из числа лидеров чемпионата сообщил руководству, что уверен в уходе испанского специалиста по завершении сезона.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством специалиста команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок страны и четырежды — Кубок английской лиги. В 2023 году «Сити» одержал победу в Лиге чемпионов.