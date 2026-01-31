Среди наставников клубов АПЛ усиливается мнение, что нынешний сезон может стать последним для Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити», хотя его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, на прошлой неделе один из тренеров команды из числа лидеров чемпионата сообщил руководству, что уверен в уходе испанского специалиста по завершении сезона.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством специалиста команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок страны и четырежды — Кубок английской лиги. В 2023 году «Сити» одержал победу в Лиге чемпионов.