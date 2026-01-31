31 января в Лондоне состоится дерби между «Челси» и «Вест Хэмом». Команды сыграют в 24-м туре АПЛ. Место встречи — стадион «Стэмфорд Бридж», начало игры в 20:30 мск.
«Челси» набрал 37 очков. Под руководством Лиама Росеньора «аристократы» добыли две победы подряд в АПЛ, обыграв «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». На неделе хозяева обыграли «Наполи» в Лиге чемпионов и обеспечили себе место в плей-офф. На данный момент коллектив выиграл уже 4 матча подряд.
У «Вест Хэма» также позади продуктивные матчи. «Молотобойцы» прошли в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв КПР, а в АПЛ команда выиграла у «Тоттенхэма» и «Сандерленда». Сейчас у «Хаммерс» 20 очков, которые по-прежнему не позволяют им покинуть зону вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.60 на победу «Челси», 5.00 на победу «Вест Хэма» и 4.40 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Челси» оступится и «Вест Хэм» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
