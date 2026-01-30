31 января в 24-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Челси» и «Вест Хэм». Начало встречи — 20:30 мск.
«Челси»
Турнирное положение: сейчас «Челси» идет пятым в таблице АПЛ с 37 очками.
Последние матчи: в игре чемпионата Англии в гостях с «Кристал Пэлас» (3:1) команда Лиама Росеньора выглядела достаточно уверенно и контролировала ход игры с первых и до последних минут и к 60-й минуте вела с разницей в три мяча после голов Эстевао, Жоау Педро и Фернандеса с пенальти.
В ЛЧ была гостевая волевая победа над «Наполи» (3:2), а ранее домашний успех с «Пафосом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Адарабийо (з), Колуилл (з), Лавиа (п).
Состояние команды: после увольнения Марески «Челси» пока выглядит очень уверенно и радует красивым футболом. Молодой английский специалист немного изменил стиль игры и вернул в состав нескольких игроков, которые не пользовались особым доверием у прежнего тренерского штаба.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: после 23 туров «Вест Хэм» идет в зоне вылета таблицы АПЛ с 20 очками.
Последние матчи: домашняя игра с «Сандерлендом» (3:1) явно удалась подопечным Нуну, уже к перерыву «Вест Хэм» вел с разницей в три мяча после точных ударов Саммервилла, Боуэна и Матеуша Фернандеса. Во втором тайме «молотобойцы» сыграли рационально и довели матч до победы.
До этого была гостевая победа над «Тоттенхэмом» (2:1) и в Кубке Англии над «КПР» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Фабьянский (в).
Состояние команды: последние три матча «Вест Хэм» чем изрядно поднял себе настроение, а болельщикам дал надежду, что команда удержится в Премьер-лиге. Сейчас отставание от спасительного 17-го места и «Ноттингема» составляет всего 5 очков.
Статистика для ставок
- В первом круге «Вест Хэм» потерпел разгромное поражение от «Челси» (1:5)
- В прошлом сезоне также обе игры остались за «синими» (3:0, 2:1)
- В позапрошлом сезоне «Вест Хэма» выиграл дома (3:1), но уступил в гостях (0:5)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,52, а на «Вест Хэм» — 6,50, ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 3 идет за 1,94, а тотал больше 3 можно взять за 1,84.
Прогноз: «Вест Хэм» даже после усиления атаки Кастельяносом и Педро играет прагматично, хотя стал больше забивать. Но в основном это усилия старой гвардии (Боуэна, Соучека, Саммервиля). В этой игре гости будут играть от обороны в надежде взять хотя бы очко, а «Челси» будет уставшим после ЛЧ.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,94.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: гости не забьют за 2,60.