В матче 24-го тура чемпионата Англии «Брайтон» в родных стенах упустил победу над «Эвертоном» — 1:1.

Паскаль Гросс на 73-й минуте вывел хозяев вперед, а Бету на 97-й минуте смог сравнять счет и установить окончательный результат на табло.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Эвертон Ливерпуль 1:0 Паскаль Грос 73' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер ( Йоэл Велтман 70' ), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Ясин Аяри, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер ( Янкуба Минте 60' ), Дэнни Уэлбек ( Хараламбос Костулас 70' ) Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеррэд Брэнтуэйт ( Бету 89' ), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл ( Карлос Алькарас 79' ), Харрисон Армстронг ( Тайлер Диблинг 80' ), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе ( Тим Айрогбунам 80' ), Тьерно Барри ( Нэйтан Паттерсон 89' ), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Жёлтые карточки: Паскаль Грос 53' — Джеррэд Брэнтуэйт 57'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 12 Фолы 11

«Брайтон» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 34 баллами идет 8-м.

В параллельной игре «Борнмут» в гостях выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Эли Жуниор Крупи на 33-й минуте и Алекс Скотт на 91-й минуте.

«Борнмут» с 33 очками в активе идет 13-м, «Вулверхэмптон» (8) — последний.