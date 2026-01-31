В матче 24-го тура чемпионата Англии «Брайтон» в родных стенах упустил победу над «Эвертоном» — 1:1.
Паскаль Гросс на 73-й минуте вывел хозяев вперед, а Бету на 97-й минуте смог сравнять счет и установить окончательный результат на табло.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув1:0ЭвертонЛиверпуль
1:0 Паскаль Грос 73'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер (Йоэл Велтман 70'), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Ясин Аяри, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Янкуба Минте 60'), Дэнни Уэлбек (Хараламбос Костулас 70')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеррэд Брэнтуэйт (Бету 89'), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 79'), Харрисон Армстронг (Тайлер Диблинг 80'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам 80'), Тьерно Барри (Нэйтан Паттерсон 89'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Паскаль Грос 53' — Джеррэд Брэнтуэйт 57'
«Брайтон» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 34 баллами идет 8-м.
В параллельной игре «Борнмут» в гостях выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Эли Жуниор Крупи на 33-й минуте и Алекс Скотт на 91-й минуте.
«Борнмут» с 33 очками в активе идет 13-м, «Вулверхэмптон» (8) — последний.