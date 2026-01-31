Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о близости команды к идеальному стилю игры.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Дело не в близости или расстоянии… у нас было мало времени… и хотя я очень благодарен игрокам за тёплый приём и их преданность делу, на это нужно время. Сколько бы мы ни объясняли, всё это усваивается на поле. С нетерпением ждём начала этого периода, чтобы приступить к работе. И я очень уверен в своих силах», — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, что Арбелоа недавно сменил на посту наставника команды Хаби Алонсо. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.